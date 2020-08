Otto nuovi positivi: tre a Bracigliano, due rientri dalla Sardegna e un caso da Malta (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ci sono due persone rientrate dalla Sardegna, una residente a Montecorvino Pugliano e un’altra a Baronissi tra i nuovi casi di contagio registrati in provincia di Salerno. Il bollettino totale del pomeriggio parla di Otto nuovi casi. Tre sono contatti collegati al caso di Bracigliano di ieri; poi c’è un caso positivo rientrato da una vacanza a Malta, un nuovo caso posticipo a Battipaglia e, infine, uno a Vallo della Lucania. Altri tre casi erano stati rilevati questa mattina dall’Asl. Fino a questo momento sono dunque undici i nuovi positivi in provincia di Salerno nella giornata di oggi. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

