Ospedale del Mare, aumento ricoveri al Covid center: il bilancio dell’Asl (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non arrivano riscontri positivo dal Covid center dell’Ospedale del Mare di Napoli, dove il numero di pazienti attualmente ricoverati è salito a 23. Il numero è in aumento di 3 unità rispetto a quello della scorsa notte: 3 infatti sono i nuovi ricoveri, mentre non sono stati dismessi altri pazienti nelle ultime 24 ore. Inoltre, sono 13 i nuovi casi di positività al Coronavirus di competenza dell’Asl Napoli 1 Centro. Tre di questi sono relativi a dei rientri da viaggi all’estero (Croazia e Malta). L'articolo Ospedale del Mare, aumento ricoveri al Covid center: il bilancio ... Leggi su anteprima24

