Oroscopo 20 agosto 2020: momento di riflessione per i Cancro, Acquario pazienti (Di giovedì 20 agosto 2020) L’Oroscopo del 20 agosto esorta i Cancro ad esaminare un po’ la situazione e a capire cosa si vuole davvero. Gli Acquario devono essere pazienti, specie nel lavoro Previsioni 20 agosto da Ariete a Vergine Ariete. Se in amore non riuscite ad ottenere le conferme che cercate, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la sfera professionale. Oggi sarete in grado di fare grandi cose. Vi sentite pieni di energia, pertanto, sfruttate la situazione per risolvere tutto ciò che avevate in sospeso. Toro. Nella giornata odierna vi sentite particolarmente attivi. Questo, però, non implica necessariamente l’essere impulsivi. In amore potreste essere molto audaci e gettarvi a capofitto in una nuova relazione. Nel lavoro, invece, sarete in grado di porre ... Leggi su kontrokultura

