Orlando (Centro Democratico): “Stop alla politica fatta di chiacchiere e polemiche” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDa Anna Orlando, candidata con Centro Democratico al Consiglio Regionale per la circoscrizione di Benevento. “Si leggono in questi giorni attacchi continui tra politici, riguardanti promesse non mantenute ed errori del passato tirati fuori in campagna elettorale per cercare di guadagnare voti. Sembra che la politica, ormai, sia una gara a chi attacca in maniera più incisiva l’altra parte, rispondendo sempre per non essere parte lesa. La politica non è questo e non deve essere questo. La politica deve mostrare opere, realizzazioni, fatti. La politica deve unire verso il fine di una città e di una nazione migliore in cui vivere. Le parole, dopo la campagna elettorale, scompaiono lasciando false speranze mia ... Leggi su anteprima24

rinnegatto : @Omantini @ottogattotto @AndreaOrlandosp @FiomCampania @filctemcgil @filleacgil @marcofurfaro @FilcamsCgil… - FabrizioKinga : RT @INGFiore2: - Nina97157843 : RT @ilruttosovrano: È ora di finirla con queste ONG che si arricchiscono grazie agli immigrati. Il candidato di Fratelli d’Italia indagat… - Siciliano741 : RT @AdriMCMLXI: Il candidato di #FratelliDItalia (una garanzia, eh? ??) indagato per il centro migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Centro Regionali, Orlando (Centro Democratico): “Bisogna fare una politica di fatti” NTR24 Ztl a Palermo, continuano le proteste: attacco a Orlando e Catania per le zone blu

PALERMO – Continuano le proteste per quanto concerne la zona a traffico limitato del centro storico della città. Prima gli striscioni contro l’amministrazione comunale per il danno causato dalla bomba ...

Palermo, sfiducia al sindaco Orlando: l'opposizione trova l'accordo, via alla mozione

L'accordo c'è e la mozione è pronta. Ok al documento di sfiducia al sindaco Orlando. Il testo, riveduto e corretto, trova adesso il favore di tutte le parti e, nonostante sia ancora ferma al palo, spi ...

PALERMO – Continuano le proteste per quanto concerne la zona a traffico limitato del centro storico della città. Prima gli striscioni contro l’amministrazione comunale per il danno causato dalla bomba ...L'accordo c'è e la mozione è pronta. Ok al documento di sfiducia al sindaco Orlando. Il testo, riveduto e corretto, trova adesso il favore di tutte le parti e, nonostante sia ancora ferma al palo, spi ...