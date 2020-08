Organizzare il viaggio di nozze: come decidere la destinazione? (Di giovedì 20 agosto 2020) Non pensiamo di esagerare se affermiamo se uno dei giorni più importanti della vita di una persona è il matrimonio e questo, nonostante quello che si dice, vale sia per gli uomini che le donne. Chiaramente per queste ultime questo giorno ha un significato simbolico forse superiore sia per motivi emotivi che culturali ma al di là della differenza di genere od orientamento sessuale (esistono anche le coppie omosessuali che vogliono e in alcuni paesi possono sposarsi) il matrimonio è un rito di passaggio importante per una coppia che si ama. I due partner, nel momento in cui decidono di sposarsi, dovranno Organizzare tantissime cose e spesso l’impresa risulta faticosa, nonostante l’amore che c’è dietro. Sicuramente una delle cose più piacevoli ed emozionanti, ma non semplici, da Organizzare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Organizzare viaggio Organizzare il viaggio di nozze: come decidere la destinazione? Il Corriere della Città Memphis Go, rincorrendo la passione per Elvis Presley dal Tennessee a Donato

Anche da Torino e Milano per la serata organizzata dall'Associazione Culturale Rina Valé con il racconto del viaggio a Menphis di Riccardo Allera Longo e Angela Memphis Go, la serata "rincorrendo la p ...

Doppio spettacolo a San Nicolò per il festival “Lultimaprovincia”

Nuovo appuntamento del festival “Lultimaprovincia”, organizzato dai Manicomics Teatro: giovedì 20 agosto doppio spettacolo a San Nicolò (Pista polivalente di via Togliatti): si parte alle 21 con “Inan ...

