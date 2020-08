Omar Di Felice all’Italian Bike Festival (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua senza sosta l’organizzazione della III edizione di Italian Bike Festival. Dopo aver confermato date e location, ovvero Parco Fellini di Rimini dall’11 al 13 settembre, l’organizzazione della più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della Bike industry è pronta per annunciare il primo super ospite di questa edizione: Omar Di Felice. L’ultracycling man romano è diventato celebre negli ultimi anni per le numerose imprese compiute in giro per il mondo. L’ultima, conclusa in questi giorni, la medaglia d’argento alla Race Across France, una prova di 2600 km, unsupported. Nel 2019 la partecipazione alla Trans Am Bike Race, una delle gare più dure al mondo con 6.738 chilometri di percorso e oltre ... Leggi su sportfair

