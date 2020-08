Olivia Wilde dirigerà un film Marvel al femminile (Di giovedì 20 agosto 2020) Olivia Wilde dirigerà per Sony Picture un film Marvel tutto al femminile. Secondo alcune voci, si tratterà di Spider-Woman Non solo Sony Picture sta ampliando il proprio universo di nuovi e interessanti personaggi Marvel, ma lo sta facendo inserendo un numero sempre più alto di figure femminili Un film tutto al femminile il prossimo progetto Marvel della Sony. Sebbene non sia ancora ufficiale (Sony non ha fatto alcun commento a riguardo), secondo rumor sempre più insistenti, pare che il nuovo e segretissimo film di Sony Picture sarà dedicato alla figura di Spider-Woman. Per l’occasione, anche la regia è tutta al femminile. Al timone del progetto, ... Leggi su tuttotek

