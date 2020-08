Óliver Torres: “Abbiamo lavorato a lungo su questo obiettivo e speriamo di raggiungerlo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Domani sera riflettori puntati sulla finale di Europa League tra Siviglia e Inter al RheinEnergieStadion di Colonia. Intervistato dal sito ufficiale dei biancorossi, Óliver Torres racconta questo momento: “Abbiamo lavorato a lungo su questo obiettivo e speriamo di raggiungerlo. Qualunque cosa accada, sarò molto orgoglioso dei miei compagni di squadra. Ciò che è stato ottenuto quest’anno va oltre i titoli e le vittorie e rimarrà con noi per tutta la vita”. Un peccato non vivere la finale con i tifosi: “Ho sempre detto che gran parte di questa vittoria sarebbe stata per loro. Con così tanti problemi vissuti quest’anno, so che si stanno divertendo molto con queste partite e spero che possiamo regalare ... Leggi su alfredopedulla

ricardorubio44 : 21. ???? ÓLIVER TORRES Centrale, 25 anni. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atleti, poi passato al Porto. Forse è… - a99904573 : RT @FcInterNewsit: Siviglia, Oliver Torres: 'Speriamo di poter regalare l'Europa League ai nostri tifosi' - Federico_FR24 : Un punto debole, a mio avviso, era anche il portiere Vaclik, ma ora al suo posto Bonou sta facendo grandi cose. Anc… - FcInterNewsit : Siviglia, Oliver Torres: 'Speriamo di poter regalare l'Europa League ai nostri tifosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Óliver Torres fotogallery - castellammare, ex fabbrica cirio: torre a rischio crollo IlCorrierino.com