Obama all Convention dem: «La presidenza di Trump è un reality show» (Di giovedì 20 agosto 2020) Durante il suo intervento alla Convention democratica virtuale di quest’anno, l’ex presidente Barack Obama ha duramente criticato Donald Trump, definendo la sua presidenza «l’ennesimo reality show». Obama ha continuato dicendo che il suo successore repubblicano non è migliorato nel suo lavoro semplicemente perchè non ne è capace. Intanto, dalla Casa Bianca, il presidente ha risposto agli attacchi dicendo che «si è dovuto candidare proprio a causa del terribile lavoro di Obama e Biden e dell’orrore in cui hanno lasciato l’America alla fine del loro mandato». L’ex presidente è intervenuto durante la terza serata della Convention democratica, in ... Leggi su giornalettismo

LuigiIvanV : RT @Gianmar26145917: #Trump zittisce #MichelleObama: “Sono qui grazie all’amministrazione di tuo marito, la più corrotta della storia” Il P… - marcoperego9001 : RT @Gianmar26145917: #Trump zittisce #MichelleObama: “Sono qui grazie all’amministrazione di tuo marito, la più corrotta della storia” Il P… - GIURODOC : RT @Gianmar26145917: #Trump zittisce #MichelleObama: “Sono qui grazie all’amministrazione di tuo marito, la più corrotta della storia” Il P… - Homers_howl : RT @Gianmar26145917: #Trump zittisce #MichelleObama: “Sono qui grazie all’amministrazione di tuo marito, la più corrotta della storia” Il P… - Bice967 : RT @Gianmar26145917: #Trump zittisce #MichelleObama: “Sono qui grazie all’amministrazione di tuo marito, la più corrotta della storia” Il P… -

Ultime Notizie dalla rete : Obama all Usa, Barack Obama e Hillary Clinton all'attacco del Presidente Trump Affaritaliani.it Usa 2020, Barack Obama alla convention dem: "Per Trump la presidenza è come un reality show"

Kamala Harris fa la storia accettando commossa nella terza serata della convention democratica la nomination per la vicepresidenza, prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire tale inca ...

Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. La moglie Jill: «È l'uomo giusto»

È ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. «Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì», dice fra ...

Kamala Harris fa la storia accettando commossa nella terza serata della convention democratica la nomination per la vicepresidenza, prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire tale inca ...È ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. «Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì», dice fra ...