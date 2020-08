Obama agli americani: "E' in gioco la nostra democrazia, votate" (Di giovedì 20 agosto 2020) Il presidente Donald Trump e gli altri uomini della sua amministrazione “traggono beneficio dallo status quo e contano sul vostro cinismo per poter continuare con le loro politiche. Cercano di convincervi che il vostro voto non conta per poter prendere le decisioni che vogliono”. Lo ha detto l’ex presidente Barack Obama nel sui intervento alla convention democratica. Rivolgendosi agli elettori indecisi e quindi soprattutto ai giovani, che sono i principali destinatari del suo appello, “così - ha aggiunto - appassisce una democrazia, fino a sparire. Non lasciate che vi tolgano il potere, non lasciate che vi tolgano la democrazia. votate”. “Speravo che Trump potesse mostrare qualche interesse nel prendere sul serio la carica, che potesse arrivare a sentire ... Leggi su huffingtonpost

