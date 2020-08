Nuovo balzo dei contagi. Ma l'esperto: "Non è livello di allerta" (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentina Dardari Sono 845 i positivi nelle ultime 24 ore. Ma solo 2 in più i casi gravi. Pregliasco rassicura e spiega perché Un Nuovo balzo di contagi nelle ultime 24 ore, +845. Il numero dei casi totali è così salito a 256.118, mentre quello dei decessi è di 35.418. I decessi sono 6 nelle ultime 24 ore. Solo 2 in più i casi gravi. Il numero di guariti dimessi adesso è 204.686, quello degli attuali positivi è invece 16.014. Nel dettaglio, i positivi sono gli 883 ricoverati con sintomi (+17 su ieri), i 66 (stesso numero di ieri) in terapia intensiva e i 15.063 (+135) in isolamento domiciliare. Dati in aumento. Pregliasco: "Era prevedibile" Ecco la situazione nelle regioni italiane. La Lombardia guida ... Leggi su ilgiornale

