Nuova epidemia dagli USA, 158mila morti l’anno per “mancanza di senso” (Di giovedì 20 agosto 2020) dagli Usa, storica avanguardia delle tendenze che poi invadono gran parte del mondo economicamente avanzato, arrivano segnali negativi. Aumentano notevolmente le “morti per disperazione”. Nel 2017, solo negli stati uniti, sono decedute 158mila persone per suicidio, overdose o malattie correlate all’abuso di alcool. Tanto per rendere l’idea, l’autore dell’articolo che compare su Il Sole 24 Ore,Vittorio Pelligra, commenta: “È come se ogni giorno di quell’anno tre Boeing 737 MAX si fossero schiantati, causando la morte di tutti i passeggeri”. Parliamo quindi di una tragedia dalle dimensioni enormi che trova origine in “una società che non riesce più a offrire ai suoi membri un ambiente nel quale essi possano vivere una vita dotata di senso”. ... Leggi su ilparagone

