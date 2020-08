Nuova assoluzione per Pierluigi Boschi nell’ambito dei procedimenti sul crack di banca Etruria (Di giovedì 20 agosto 2020) Il giudice per le udienze preliminari di Arezzo Fabio Lombardo ha depositato la decisione finale sulla vicenda della liquidazione dell’ex direttore generale di banca Etruria Luca Bronchi stabilendo l’archiviazione per l’intero ex consiglio di amministrazione della banca di cui faceva parte anche Pierluigi Boschi, padre della capogruppo di Italia Viva alla Camera e Maria Elena Boschi, all’epoca ministro per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento. Lo si legge stamani sul Corriere di Arezzo. La vicenda riguarda i circa 700mila euro versati nel 2014 da banca Etruria all’ex dg che proprio per la buonuscita è stato condannato in primo grado, mentre l’ultimo presidente col quale si accordò, Lorenzo Rosi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

