Non si ferma l’ondata dei contagi | sfondata quota 800 Ma i nuovi casi gravi sono solo due

Continuano ad aumentare in Italia i contagi da coronavirus. sono stati 845 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 642. Sei i morti da ieri che porta il totale a 35.418 da inizio emergenza. sono stati 180 i guariti nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 204.686 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 68 ricoverati, due in più di ieri e questo è certamente un dato positivo. Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati fatti 77.442 tamponi, per un totale da inizio emergenza che sale a 7.790.596 test compiuti. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Numeri, comunque, non catastrofici, secondo i massimi vertici dello Spallanzani, a dispetto degli allarmismi

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma La pandemia non ferma le Ceramiche Giotto LA NAZIONE Fermo, muore a 64 anni e dona speranza ad altre famiglie: espianto multiorgano al Murri

FERMO - Una scelta di umanità e solidarietà nel momento del dolore più estremo. Grazie alla decisione della famiglia, la morte di un 64enne della provincia di Fermo è divenuta speranza di vita per alt ...

Fermo, rischia di annegare per un malore: salvata dai bagnini dopo l'allarme dei familiari

FERMO - Rischia di annegare davanti allo chalet Malù di Lido ... del caso essendo la donna cardiopatica ma i parametri sono risultati tutti normali e non è stato necessario portarla in ospedale. La ...

