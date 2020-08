“Non credo più al calcio pulito”, scoppia la polemica dopo la scelta di Orsato per la finale di Champions (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarà Daniele Orsato a dirigere PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League. Il fischietto di Schio ha ben arbitrato Manchester City-Real Madrid, gara dei quarti, e ha convinto i vertici della UEFA ad assegnargli la direzione dell’ultimo atto. Arbitro esperto, ma non ben visto in Italia per un errore clamoroso in un Inter-Juve del 2018. La mancata espulsione di Pjanic fece infuriare tutti e quella svista ricorre ancora oggi nelle menti di tanti italiani che non hanno preso bene la decisione della UEFA. Il web è insorto contro la designazione di Orsato, ricordando proprio quell’episodio del 2018, ma non solo. Tantissimi i messaggi su Twitter da parte degli utenti e molti attaccano direttamente Orsato. C’è chi si lamenta per i troppi falli di mano assegnati ... Leggi su calcioweb.eu

