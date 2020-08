No, l’ospedale Cotugno di Napoli non ha «esaurito la disponibilità di posti letto per pazienti Covid» (Di giovedì 20 agosto 2020) Giovedì 20 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione su Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 19 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un foglio A4, su cui si legge: «Si comunica che al momento il Cotugno ospedale di Napoli, ndr ha esaurito la disponibilità di posti letto per pazienti Covid positivi e per pazienti sospetti, sia nei reparti di degenza, subintensiva ed intensiva». L’avviso è datato 19 agosto 2020 e firmato dal «medico di P.S.» Nicola Maturo. Si tratta di una notizia falsa. Il contenuto del documento è infatti stato smentito dal direttore generale ... Leggi su facta.news

