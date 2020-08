Nina Moric al vetriolo su Fabrizio Corona: l’accusa è pesante, c’entra Carlos (Di giovedì 20 agosto 2020) Nina Moric ha tirato fuori i denti contro Fabrizio Corona, il recente idillio sembra concluso e l’accusa della modella è pensate: riguarda il figlio Carlos. Foto da Instagram: @Nina Moric fanNina Moric e Fabrizio sembravano sul punto di tornare tornare insieme, negli ultimi tempi, infatti, erano stati spesso insieme, cercando di ricostruire quella famiglia che si era allontanata negli anni. I due stavano tornando ad essere molto affiatati e i fan iniziavano a sognare un ritorno di fiamma, tuttavia qualcosa è andato storto: c’entra il figlio Carlos Maria. Fabrizio Corona e Nina ... Leggi su chenews

