Niente scherzi sulle elezioni. La Meloni avverte Conte (Di giovedì 20 agosto 2020) Nel centrodestra cresce la preoccupazione che la maggioranza di governo si stia preparando a rinviare le elezioni regionali. La prima a mettere tutti in guardia è Giorgia Meloni: «Avevano spergiurato che la proroga dello stato di emergenza era solo una formalità "tecnica" - scrive la leader di FdI su Facebook - Poi, grazie a quella proroga, con un semplice atto amministrativo (senza passaggio parlamentare o firma del presidente della Repubblica) chiudono i locali e introducono nuove limitazioni alle libertà costituzionali. E ora creano i presupposti per poter far saltare le elezioni regionali del 20 settembre se i sondaggi dovessero essere sfavorevoli all'accozzaglia Pd-M5S. Niente scherzi da regime autoritario, caro Conte». ... Leggi su iltempo

