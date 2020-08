Nessuna «ventenne» romana è attualmente ricoverata «con polmonite da Covid» nella terapia intensiva dell’ospedale Spallanzani (Di giovedì 20 agosto 2020) Giovedì 20 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 19 agosto sul social network. Nel post oggetto della nostra verifica si legge: «È ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma con polmonite da Covid-19 una ventenne della zona Nord della Capitale dopo essere stata per una settimana in Sardegna ed aver frequentato intensivamente locali di Porto Cervo». La frase riportata nel post è apparsa originariamente in un articolo de Il Fatto Quotidiano datato 19 agosto 2020, dal titolo: «Coronavirus, focolaio club Porto Cervo: 20enne ricoverata con polmonite allo ... Leggi su facta.news

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna ventenne Non è vero che allo Spallanzani di Roma c'è una 20enne in terapia intensiva Giornalettismo Serata al Seven, la ventenne di Santa Croce positiva al Covid sta bene

SANTA CROCE. C’era anche lei quella sera al Seven Apples. Sabato 8 agosto, Marina di Pietrasanta. Una data e un luogo che per una ventenne di Santa Croce sull’Arno significano quarantena in casa. E, s ...

