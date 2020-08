Nel Lazio 115 nuovi casi di coronavirus e 1 decesso (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma citt ". Lo rende noto ... Leggi su gazzettadelsud

RegioneLazio : Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri… - RaiNews : Oggi nel Lazio 58 nuovi casi. 'Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e stop assembramenti e obbligo di… - Agenzia_Ansa : #Ferragosto con le regole anti-covid. Emilia Romagna e Veneto dimezzano la capienza delle #discoteche, mascherina o… - Rolfi39 : RT @Gabriele_P_RM: Lo dico con un po' di preoccupazione ma ho il sospetto che i dati dei nuovi positivi di oggi saranno preoccupanti. Nel… - ClemensDaniela : RT @Open_gol: ?? In Italia continua a salire la curva dei contagi. Il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 nel nostro Paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

Per una ripartenza in sicurezza il 14 settembre, al via oggi nel Lazio la campagna di test sierologici sul personale docente e scolastico. Ma intanto è ancora impennata per il numero dei contagi: si r ...L'aumento dei contagi (642 i nuovi positvi registrati ieri in Italia) preoccupa in vista del rientro a scuola e delle elezioni. Ma la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina rassicura: "Nessun rischio ...