"Nei bambini carica virale più alta degli adulti in terapia intensiva": lo studio americano (Di giovedì 20 agosto 2020) I bambini e i ragazzi hanno un ruolo molto più preponderante nella diffusione del coronavirus rispetto a quanto si pensasse. Secondo uno studio appena pubblicato sul Journal of Pediatrics, nei piccoli - anche asintomatici - è stata rinvenuta una “carica virale più alta degli adulti in terapia intensiva”. I ricercatori del Massachussets General Hospital e del Mass General Hospital for Children hanno esaminato un campione di 192 bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 22 anni. Dall’analisi è emerso che i ragazzini infetti e asintomatici avevano una carica virale nelle vie aeree significativamente ... Leggi su huffingtonpost

