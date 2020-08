NBA Playoffs, i Mavs sorprendono i Clippers: Utah impatta la serie (Di giovedì 20 agosto 2020) Altra notte in compagnia dell’NBA e dei Playoffs, che vedono i Mavericks superare i più quotati Clippers. Bene anche Raptors, Celtics e Jazz. Il mercoledì NBA ci riserva altre quattro partite di Playoffs. La sorpresa più grande arriva dalla sfida tra Clippers e Mavericks, dove i texani pareggiano la serie grazie ai 28 punti di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Diretta Miami Indiana: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket, gara 2 del primo turno per i playoff NBA 2020, 20 agosto. Miami Indiana, in diretta dal The Field House, n ...perché da una parte c’è la miglior squadra Nba con l’mvp in carica Giannis Antetokounmpo favorito per il bis e dall’altra c’è un team decimato dagli infortuni, già appagato di fare i playoff per il ...