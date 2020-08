NBA Playoff 2020, Milwaukee Bucks-Orlando Magic in tv: data, canale e orario gara-2 (Di giovedì 20 agosto 2020) Milwaukee Bucks-Orlando Magic, gara-2 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. gara-1 è stata caratterizzata dal primo splendido quarto dei Magic, capaci di chiudere avanti di 10 lunghezze sul 33-23. Nei due seguenti quarti l’equilibrio è regnato sovrano e il possibile calo che ci si aspettava da parte della squadra ottava nella Conference non avviene, complice un fantastico Nikola Vucevic da 35 punti e 13 rimbalzi totali. Nel finale Giannis Antetokounmpo e compagni hanno tentato il tutto per tutto ma non è bastato ad evitare la sconfitta: in questo secondo atto per gli uomini di Budenholzer bisognerà per forza di cose sovvertire il risultato dell’upset inaugurale. Appuntamento a ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs Milwaukee Bucks-Orlando Magic, gara-2: data, orario, canale e diretta streaming - zazoomblog : NBA Playoff 2020 Miami Heat-Indiana Pacers in tv: data canale e orario gara-2 - #Playoff #Miami #Heat-Indiana… - Ale_Passione : La situazione playoff, qualche sorpresa iniziale e Raptors che faticano un po' in gara 2 ma vengono trascinati da V… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Houston Rockets-Oklahoma City Thunder, gara-2: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Miami Heat-Indiana Pacers, gara-2: data, orario, canale e diretta streaming -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport NBA, Jordan, Baylor e Mitchell: le 3 migliori gare playoff

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Playoff NBA: Damian Lillard e la tripla da lontanissimo, la giocata che ha deciso gara-1

Una "doppia tripla", più o meno dalla stessa mattonella, prendendo la mira e colpendo da distanza crescente: il n°0 dei Blazers è il protagonista del successo in gara-1 contro i Lakers. Una giocata ch ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Una "doppia tripla", più o meno dalla stessa mattonella, prendendo la mira e colpendo da distanza crescente: il n°0 dei Blazers è il protagonista del successo in gara-1 contro i Lakers. Una giocata ch ...