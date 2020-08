NBA Playoff 2020, Miami Heat-Indiana Pacers in tv: data, canale e orario gara-2 (Di giovedì 20 agosto 2020) Miami Heat-Indiana Pacers, gara-2 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Nel primo atto è stato Jimmy Butler il protagonista del successo degli Heat, battuti grazie ai 28 punti dell’All-Star ex-Philadelphia e alle sue giocate decisive nel finale. In casa Pacers i migliori realizzatori invece sono T.J. Warren e Malcolm Brogdon, con 22 punti a testa, conditi rispettivamente con 8 rimbalzi dal primo e 10 assist dal secondo. Saranno da valutare le condizioni di Victor Oladipo, costretto a uscire per un colpo all’occhio dopo essere rimasto sul parquet per soli 9 minuti chiusi con 4 punti a referto e zero canestri a bersaglio su due tentativi dal campo. Appuntamento a partire dalle ore 19:00 di giovedì 20 ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Nba playoffs, 1° turno: L.A. Clippers-Dallas 114-127 con 28 di Doncic

NBA Playoff 2020: Doncic e Dallas pareggiano la serie, dominio Boston e Utah

I risultati della notte italiana tra mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto ha visto in scena lo svolgersi di tre partite deii playoff NBA 2019/2020. Un Luka Doncic da 28 punti in 28 minuti e una ser ...

