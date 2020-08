NBA Playoff 2020, festa della tripla per Miami: Indiana battuta, serie sul 2-0 (Di giovedì 20 agosto 2020) Secondo successo consecutivo per i Miami Heat che superano gli Indiana Pacers per 100-109 grazie soprattutto al tiro da tre punti: serata da 51% per Miami dalla lunga distanza (18 su 35 complessivo), in particolare in un secondo tempo in cui la squadra della Florida è rimasta a lungo in vantaggio in doppia cifra. Sono 24 punti per Duncan Robinson da una parte, 22 per Victor Oladipo dall’altra. GLI HIGHLIGHTS della PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI CRONACA – Chiudono avanti nel punteggio i Pacers dopo i primi 12 minuti di gioco, nonostante la super partenza di Miami, guidata dai tre canestri in fila dalla lunga distanza di Duncan Robinson: è lui a spingere gli Heat sul +9, prima che l’attacco della Florida diventi ... Leggi su sportface

SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Doncic e Dallas pareggiano la serie, dominio Boston e Utah - sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Indiana Pacers-Miami Heat, gara-2 del primo turno - sportface2016 : #NBAPlayoffs Miami #Heat sul 2-0 nella serie: Indiana #Pacers battuti da Duncan Robinson e una pioggia di triple - SkySportNBA : ???? QUALCUNO LO FERMI???? ???? 7/8 da tre punti di Duncan Robinson ? ?? Ora in diretta su Sky Sport NBA ??… - SkySportNBA : ?? SULLA SIRENA?? ?? Passaggio in volo di Duncan Robinson ?? Jimmy Butler allo scadere è una sentenza ? ?? Ora in diret… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Diretta/ Miami Indiana (risultato 88-77) video streaming tv: Heat scatenati dall’arco

La diretta tv di Miami Indiana sarà trasmessa su Sky Sport NBA: il canale, interamente dedicato al mondo del basket oltre oceano, è disponibile al numero 206 del decoder di Sky ed è quindi un’esclusiv ...

Basket, playoff Nba: Doncic e Porzingis rialzano Dallas, Boston e Toronto sul 2-0

ORLANDO (Stati Uniti) - Dallas e Utah trovano il pareggio nella serie playoff della Western Conference, mentre Toronto e Boston concedono il bis vincente ad Est. Ecco quanto emerso dagli incontri di p ...

La diretta tv di Miami Indiana sarà trasmessa su Sky Sport NBA: il canale, interamente dedicato al mondo del basket oltre oceano, è disponibile al numero 206 del decoder di Sky ed è quindi un’esclusiv ...ORLANDO (Stati Uniti) - Dallas e Utah trovano il pareggio nella serie playoff della Western Conference, mentre Toronto e Boston concedono il bis vincente ad Est. Ecco quanto emerso dagli incontri di p ...