NBA Playoff 2020: Doncic e Dallas pareggiano la serie, dominio Boston e Utah (Di giovedì 20 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto ha visto in scena lo svolgersi di tre partite deii Playoff NBA 2019/2020. Un Luka Doncic da 28 punti in 28 minuti e una serata ispirata in attacco dei Mavs valgono il pareggio nella serie contro i Clippers, a cui non bastano i 35 di Kawhi Leonard. Vittoria dominante dei Celtics, che umiliano i Sixers e si prendono il 2-0 nella serie grazie ai 33 di Jayson Tatum. Donovan Mitchell ne segna 30 nel successo di Utah che pareggia la serie con Denver. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI L.A. CLIPPERS-Dallas MAVERICKS 114-127 It’s all tied up! 💪#MFFL @Chime pic.twitter.com/A3sTJgO5Lk — Dallas Mavericks (@Dallasmavs) ... Leggi su sportface

Boston Celtics e Toronto Raptors allungano sul 2-0 a Est, Utah Jazz e Dallas Mavericks si riscattano e pareggiano le loro serie ad Ovest. Il programma di gara-2 dei playoff nella bolla di Orlando si a ...

Se Embiid domina il povero Theis, in gara 2 del primo turno playoff tra Celtics e Sixers, e rivaleggia furiosamente sul suo cambio Enes Kanter, la pattuglia degli esterni bostoniani capeggiata da Jays ...

