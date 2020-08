Nba, Doncic trascina i Mavericks. Celtics avanti 2-0 sui Sixers (Di giovedì 20 agosto 2020) ORLANDO, Florida, - Luka Doncic trascina i Mavericks al pareggio nella serie contro i Clippers e anche Utah trova l'1-1 contro Denver. A Est, invece, dopo Toronto anche Boston si porta avanti 2-0 ... Leggi su corrieredellosport

MavsItalia : RT @vitasportivait: #NBA| #NBAPlayoffs #MFFL batte #ClipperNation e porta la serie in parità. Oltre al solito #Doncic (28 pt), #Porzingis… - BasketItalyit : Dallas Mavericks e Boston Celtics egemonia anche in gara 2. Luka Doncic e Jayson Tatum danno spettacolo - lelloarcuri2 : #Dallas vince gara due, tirando meglio di LAC, sia dal campo che dal perimetro. #Doncic ne mette 28 e #Porzingis 23… - vitasportivait : #NBA| #NBAPlayoffs #MFFL batte #ClipperNation e porta la serie in parità. Oltre al solito #Doncic (28 pt),… - NbaPopcorn : ?? Nuovo Podcast! 'EP88: Chi ben comincia...' su @Spreaker #applepodcast #baske #doncic #game1 #kawhi #lbj #lillard… -