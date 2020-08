Navalny, oppositore di Putin ricoverato per avvelenamento-VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) ricoverato in terapia intensiva Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa, per avvelenamento, si attende la conferma dei test. Il leader dell’opposizione Navalny è ricoverato in terapia intensiva, attaccato a un ventilatore, purtroppo non è cosciente, si presume che sia stato avvelenato. La sua portavoce Kira Yarmysh rende noto che il leader dell’opposizione era in volo, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

