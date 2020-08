Navalny, media russi sospettano avvelenamento con “droga dello stupro” (Di giovedì 20 agosto 2020) In russia, alcuni media nazionali hanno avanzato l’ipotesi che il il leader dell’opposizione russa Navalny sia stato avvelenato con la “droga dello stupro. Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny potrebbe essere stato avvelenato con l’ossibutirrato di sodio, una sostanza conosciuta comunemente con il nome di “droga dello stupro”. Questa quantomeno l’ipotesi avanzata nella giornata di … L'articolo Navalny, media russi sospettano avvelenamento con “droga dello stupro” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

