Navalny è in coma. Il leader dell’opposizione russa si è sentito male mentre era in volo dalla Siberia a Mosca. Gli è stato servito un tè avvelenato (Di giovedì 20 agosto 2020) Secondo i suoi più stretti collaboratori il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, sarebbe stato avvelenato, mentre era in volo da Tomsk a Mosca, e ora è ricoverato, in coma, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Omsk. La sua portavoce, Kira Yarmysh, ha spiegato che Navalny stava volando dalla Siberia verso la capitale russa e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male. “Alexei – ha aggiunto la sua collaboratrice – ha un avvelenamento tossico. Pensiamo che sia stato avvelenato con qualcosa ... Leggi su lanotiziagiornale

