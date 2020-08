Nations League, l’Italia aprirà la stagione: il protocollo sarà rigidissimo (Di giovedì 20 agosto 2020) Nations League, l’Italia aprirà la stagione: il protocollo sarà rigidissimo. Si parte dal Franchi contro la Bosnia, poi ci sarà l’Olanda La nuova stagione verrà inaugurata dall’Italia, nella Nations League. Gli uomini di Mancini dovranno iniziare il loro percorso allo stadio Artemio Franchi di Firenze, contro la Bosnia. Nell’impegno successivo gli azzurri sfideranno l’Olanda. Il tutto – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – verrà preparato a Coverciano con un protocollo rigidissimo: i giocatori infatti si sottoporranno a tre tamponi e a continui test medici per controllare l’emergenza covid-19. Leggi su ... Leggi su calcionews24

siamo_la_Roma : ?? #LuisEnrique convoca 24 giocatori per la #NationsLeague ???? La #Spagna affronterà #Germania e #Ucraina ?? Non c'è… - 100x100Napoli : Anche #Fabiàn convocato dalla propria nazionale, la #Spagna. - RRobbberto : RT @AliprandiJacopo: (#PauLopez fuori dai convocati della Spagna per le gare di Nations League contro Germania e Ucraina). #ASRoma - AliprandiJacopo : (#PauLopez fuori dai convocati della Spagna per le gare di Nations League contro Germania e Ucraina). #ASRoma - GuidaLor : RT @Ifatticapitali: Calcio a porte chiuse anche a settembre per l'inzio della Nations League. E sulla #SerieA interviene Walter Ricciardi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League La Nations League parte a porte chiuse Rsi Nations League, l’Italia aprirà la stagione: il protocollo sarà rigidissimo

Nations League, l’Italia aprirà la stagione: il protocollo sarà rigidissimo. Si parte dal Franchi contro la Bosnia, poi ci sarà l’Olanda La nuova stagione verrà inaugurata dall’Italia, nella Nations L ...

NATIONS LEAGUE - Serbia, Maksimovic convocato

Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic è stato convocato dalla Serbia per le sfide di Nations League contro Russia e Turchia. Ecco l'elenco dei convocati nel tweet pubblicato dalla Federazione Serb ...

Nations League, l’Italia aprirà la stagione: il protocollo sarà rigidissimo. Si parte dal Franchi contro la Bosnia, poi ci sarà l’Olanda La nuova stagione verrà inaugurata dall’Italia, nella Nations L ...Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic è stato convocato dalla Serbia per le sfide di Nations League contro Russia e Turchia. Ecco l'elenco dei convocati nel tweet pubblicato dalla Federazione Serb ...