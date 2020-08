Napoli, rischio Coronavirus: test e tamponi prima di Castel di Sangro (Di giovedì 20 agosto 2020) Il quotidiano piemontese Tuttosport descrive una situazione poco tranquilla a Napoli, in vista della ripresa del campionato. Anche alla luce della grande preoccupazione per i nuovi casi che hanno colpito calciatori di Serie A, bisogna stare attenti. “Tutte le operazioni non potranno essere chiuse in tempo per il ritiro che inizierà ufficialmente domenica, con la convocazione dei calciatori al centro tecnico di Castelvolturno per i classici test medici ed atletici, oltre ai tamponi anti Covid”, si legge. “Ed è questa la grande preoccupazione del club. Anche alla luce dei vari calciatori delle altre squadre di Serie A, tornati dalle vacanze positivi al Coronavirus. Poi, tutti i convocati da Gattuso lunedì saliranno sul bus che li porterà a ... Leggi su calciomercato.napoli

Il quotidiano piemontese Tuttosport descrive una situazione poco tranquilla a Napoli, in vista della ripresa del campionato. Anche alla luce della grande preoccupazione per i nuovi casi che hanno colp ...

