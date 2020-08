Napoli, Petagna positivo al Covid-19: il comunicato (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Napoli ha comunicato che Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19 Ancora un caso di positività al Covid-19 in Serie A. Dopo quelli di ieri di Cagliari e Roma, si aggiunge oggi il Napoli con Andrea Petagna che ha contratto il Coronavirus. A comunicarlo la stessa società partenopea. «Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra». Leggi su ... Leggi su calcionews24

Ancora un caso di positività al coronavirus, ancora in Serie A. Stavolta è il Napoli ad annunciarlo. Andrea Petagna, attaccante acquistato in inverno dalla Spal, è risultato positivo al test del tampo ...