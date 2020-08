Napoli: ordigno bellico rinvenuto nelle campagne di Visciano (Di giovedì 20 agosto 2020) Allertati da un cittadino, i carabinieri di Visciano (Napoli), insieme a quelli della Stazione Forestale di Roccarainola, hanno trovato in un fondo agricolo nelle campagne viscianesi un ordigno bellico della II Guerra Mondiale. Il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Artificieri di Napoli ha classificato l’ordigno come “bomba a mano modello n. 36“: è stata fatta brillare e l’area è stata messa in sicurezza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

