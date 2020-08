Napoli, Federazione polacca critica la gestione Milik: “Una telenovela!” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Juve, Roma, estero oppure uno anno in casa senza giocare, fino alla scadenza. In casa Napoli tiene banco la questione Milik, tra i protagonisti di questo mercato estivo. Questione che ha attirato le attenzioni della Federcalcio polacca, non contenta della gestione del centravanti da parte della società azzurra. A tal proposito Marek Kozminski, vice presidente della PZPN, ha commentato così la situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “È una telenovela, non finisce mai, non va bene per nessuno, è una situazione un po’ sgradevole. Ho letto della Roma, mi auguro che la storia finisca presto, anche come nazionale perderemmo un giocatore per i prossimi mesi ed il Napoli ... Leggi su anteprima24

PassioneGOL : #Karbownik '... sicuramente una scommessa per il futuro, ma ha bisogno di tempo per crescere ed eventualmente ambie… - news24_napoli : Polonia, il vicepresidente della federazione: "Karbownik è… - cbc556bddb364a1 : @mauromaurizmab Qui tutto si decide i federazione dove taluni personaggi fanno passare 126 milioni di debiti come u… - gabriellapeluso : #Sud stamani conferenza stampa con @AndreaSantoro76 nella federazione di Napoli sulla fiscalità di vantaggio e sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Federazione Napoli, Federazione polacca critica la gestione Milik: "Una telenovela!" anteprima24.it Polonia, Kozminski: "Milik, situazione sgradevole. Napoli, prendi Karbownik!"

Marek Kozminski, vicepresidente della federazione polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso del programma R ...

NATIONS LEAGUE - Serbia, Maksimovic convocato

Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic è stato convocato dalla Serbia per le sfide di Nations League contro Russia e Turchia. Ecco l'elenco dei convocati nel tweet pubblicato dalla Federazione Serb ...

Marek Kozminski, vicepresidente della federazione polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso del programma R ...Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic è stato convocato dalla Serbia per le sfide di Nations League contro Russia e Turchia. Ecco l'elenco dei convocati nel tweet pubblicato dalla Federazione Serb ...