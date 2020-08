Napoli, ecco la nuova maglia trapelata online: tifosi furiosi (Di giovedì 20 agosto 2020) Svelata la nuova maglia ufficiale della SSC Napoli per la stagione 2020/2021. Come accade sempre in questo periodo dell’anno, il sito ufficiale ha mostrato la muta che Mertens e compagni indosseranno nella prossima stagione. Ma questa volta, dietro l’evento un piccolo giallo, perché la maglia era trapelata online in anticipo per errore, scatenando reazioni contrastanti dei fan. ecco la nuova maglia del Napoli: scompare la patch rossa dello sponsor, presente il logo della Coppa Italia La novità che salta all’occhio prima delle altre, nella nuova maglia della squadra di Gattuso, è la modifica “storica” all’aspetto dell’area ... Leggi su italiasera

RafAuriemma : In #Grecia quotano l’arrivo di #Sokratis al @sscnapoli al 90% - news24_napoli : Giuntoli chiama i “fedelissimi”: rivoluzione dirigenziale. Ecco chi… - ilnapolionline : Mirko Calemme: 'Le nuove maglie del Napoli? Ecco come stanno le cose' - - Omantini : - italiaserait : Napoli, ecco la nuova maglia trapelata online: tifosi furiosi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ecco (Foto) In anteprima sui social le nuove maglie del Napoli: ecco come saranno le divise 2020/21 ? Quotidiano Napoli Quotidiano Napoli Costa Crociere, ecco gli itinerari della ripartenza a settembre

Costa Crociere presenta due nuovi itinerari per la ripartenza delle sue crociere a settembre, dedicati alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia. Il primo itinerario è quello di Costa Deli ...

Elezioni regionali: ecco i cinquanta candidati in Campania del Movimento 5 Stelle

I consiglieri regionali uscenti Vincenzo Viglione e Michele Cammarano rispettivamente a Caserta e Salerno, il finanziere Carmine Molinaro a Benevento e la giornalista Carmen Bochicchio a Salerno, la c ...

Costa Crociere presenta due nuovi itinerari per la ripartenza delle sue crociere a settembre, dedicati alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia. Il primo itinerario è quello di Costa Deli ...I consiglieri regionali uscenti Vincenzo Viglione e Michele Cammarano rispettivamente a Caserta e Salerno, il finanziere Carmine Molinaro a Benevento e la giornalista Carmen Bochicchio a Salerno, la c ...