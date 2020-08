Napoli, dubbi sul futuro di Gennaro Gattuso: il tecnico rifiuta tutte clausole e penali per il rinnovo (Di giovedì 20 agosto 2020) Gennaro Gattuso deve ancora trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto col Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha descritto la situazione. “Si è irrigidito, Gattuso, dinanzi alle tante clausole e penali che il presidente avrebbe preteso di inserire nel nuovo accordo. Condizioni che l’allenatore ha rifiutato: lui non vorrebbe vincoli aggiuntivi, vuole sentirsi libero di lavorare in serenità e di poter decidere anche il proprio futuro, senza tensioni e ansie o pesanti penali da pagare”. “Della questione è stato informato anche il suo procuratore, Jorge Mendes che incontrerà De Laurentiis, col quale intrattiene ... Leggi su calciomercato.napoli

Covid19 in Serie A, Petagna del Napoli è positivo (e non è il solo)

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Tre contagiati anche nel Cagliari e uno nel Brescia. L’articolo Covid19 in Serie A, Petagna del Napoli è positivo (e non è il s ...

