Napoli, Andrea Petagna positivo al Coronavirus: il sospetto dopo il tampone del fratello (Di giovedì 20 agosto 2020) “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”, questo il comunicato del club partenopeo diffuso attraverso il profilo Twitter ufficiale della società. L’ombra del Coronavirus torna a minacciare la Serie A. L’inizio del campionato è previsto per il 19 settembre, ma sono già parecchie le squadre che contano dei positivi in rosa, come il Cagliari e la Roma. Insomma, il rischio che l’avvio dei giochi slitti non è da ... Leggi su calciomercato.napoli

