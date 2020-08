Napoli, anche l’obiettivo di mercato Boga è positivo al Covid-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoJeremie Boga, attaccante del Sassuolo e tra i maggiori obiettivi di mercato del Napoli, è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stata la società neroverde con una nota ufficiale attraverso i propri canali. “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”. L'articolo Napoli, ... Leggi su anteprima24

