Naike Rivelli contro Adriano Celentano: “Molto sgarbato, maleducato ed egocentrico” [VIDEO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Naike Rivelli contro Adriano Celentano Oltre a far parlare di sé per i contenuti piccanti su Instagram, nelle ultime ore Naike Rivelli è tornata ad affrontare una vicenda di gossip che riguarda sua madre. Una polemica nata tra il Molleggiato, ovvero Adriano Celentano e Ornella Muti. Per chi non lo sapesse i due professionisti hanno avuto un flirt negli Anni Ottanta mentre entrambi erano legati sentimentalmente ad altre persone. Infatti il protagonista del cartoon Adrian era già spostato con Claudia Mori, mentre la 65enne stava insieme a Federico Fachinetti, padre della sua secondogenita. Qualche anno fa il cantante ha reso nota la liaison, ma la Muti non ha per niente digerito la sua iniziativa. Il flirt tra ... Leggi su kontrokultura

