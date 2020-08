MXGP, tanta Italia nel nuovo calendario 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo il trittico lettone che si è tenuto nel mese di agosto è stato ufficializzato il calendario 2020 della MXGP e il tricolore è praticamente onnipresente. Infatti dei tredici round previsti la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : MXGP tanta

PistoiaSport

Dopo il trittico lettone che si è tenuto nel mese di agosto è stato ufficializzato il calendario 2020 della MXGP e il tricolore è praticamente onnipresente. Infatti dei tredici round previsti la maggi ...Gara combattuta in catalunia con l'olandese che precede Evans e Pereira. Top5 per Latorre, male Guven, solo ottavo. Lindland svetta e allunga in Pro-Am. Per il secondo anno consecutivo lo svedese vinc ...