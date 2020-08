Mugnano. C’è anche la Prima donna alla carica di sindaco: è Romina Imperatore (Di giovedì 20 agosto 2020) Mugnano. Inizia ufficialmente la Campagna elettorale di Romina Imperatore. La Prima donna di Mugnano a correre per la carica di sindaco nella storia del Paese. E lo slogan scelto lo sottolinea con forza: “Ora si cambia Davvero!”. Non solo perchè questa volta e per la Prima volta sarà in campo una donna, ma soprattutto perchè … L'articolo Mugnano. C’è anche la Prima donna alla carica di sindaco: è Romina Imperatore Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

