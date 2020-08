MotoGP, Zarco: “Con Morbidelli ci siamo chiariti” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Franco ed io ci siamo sentiti via Whatsapp, ci siamo chiariti. Si è confermato un ragazzo fantastico, stavamo entrambi male in questa situazione e ora è tutto ok, sono contento. Ho sentito anche le sue parole di oggi riguardo le scuse per avermi definito mezzo assassino, mi fa piacere, ma capisco che ‘a caldo’ si possano dire certe cose“. Queste le dichiarazioni di Johann Zarco, ai microfoni di Sky Sport, nel giorno in cui lui e Franco Morbidelli sono stati ascoltati nella Commissione FIM per l’incidente di domenica scorsa sul tracciato del Red Bull Ring. “Sembra che Rossi invece non abbia tanto cambiato la propria posizione rispetto ai giorni scorsi, anche se dopo il nostro incontro credevo di sì – ha spiegato – Non ci conosciamo, con Franco forse ... Leggi su sportface

