MotoGP, warning per Petrucci dopo il GP d’Austria: “Mia madre era molto arrabbiata” (Di giovedì 20 agosto 2020) I commissari della Fim hanno deciso per un warning a Danilo Petrucci dopo le udienze di oggi. Il pilota italiano era stato protagonista di un brutto gesto nelle qualifiche del GP d’Austria, mostrando il dito medio a Aleix Espargarò: “Mia mamma si è esposta, era molto arrabbiata, di solito non mi scrive mai e resta calma invece questa volta era molto arrabbiata anche lei. Ho avuto un warning, che è come un cartellino giallo, ma considero la mossa di Aleix (lo aveva ostacolato in pista, ndr) molto più grave del mio gesto, di solito in altre classi viene penalizzata”, ha dichiarato Petrucci a Sky. Leggi su sportface

Quanto visto in Austria nel weekend scorso fa ancora parlare, nella settimana in cui i piloti affrontano al Red Bull Ring il GP di Stiria. Non solo l'incidente Zarco-Morbidelli: c'è anche un episodio ...

