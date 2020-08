MotoGp, Valentino Rossi ammette: “smettere dopo l’incidente? Vi dico come la penso” (Di giovedì 20 agosto 2020) Dimenticare quanto accaduto domenica scorsa, ripartendo di slancio e provando a migliorare il risultato ottenuto dopo quel terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per Valentino Rossi. Robert Cianflone/Getty ImagesIl Dottore è tornato su quanto accaduto in Austria durante la conferenza stampa del GP di Stiria, soffermandosi anche su quanto successo dopo la ripartenza: “è stato difficile trovare la concentrazione, è stato un momento terrificante. Io ho visto solo la moto di Zarco che volava sopra Vinales, mentre non ho visto la moto di Franco che mi passava davanti. Abbiamo avuto tantissima fortuna perché entrambe le moto non ci hanno presi, è stata una situazione difficile così come lo è stato ripartire. Le immagini ... Leggi su sportfair

