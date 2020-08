MotoGp, Morbidelli fa marcia indietro: “sbagliato chiamare Zarco ‘mezzo assassino’, ma devono punirlo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Franco Morbidelli è ancora scosso per quanto successo domenica scorsa in Austria, dove il pilota italo-brasiliano è rimasto coinvolto in un terribile incidente insieme a Johann Zarco prima di curva 3. Foto Getty / Mirco Lazzari gpUn crash terribile, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime anche per Vinales e Rossi, sfiorati dalle moto impazzite dei due colleghi. Intervistato da Sky Sport, Morbidelli ha chiesto scusa a Zarco per averlo chiamato ‘mezzo assassino’, ma poi ha comunque chiesto per lui una punizione esemplare: “etichettare Johann in quel modo è stato un errore perché, per essere chiamati mezzi assassini, devi dare per scontata la volontarietà. Sono ancora scioccato e impaurito dalla manovra che ha fatto, ma chiamarlo in quel modo è ... Leggi su sportfair

