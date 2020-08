MotoGp – Incidente Zarco-Morbidelli, Fogarty duro: “se non accetti il rischio meglio che stai a casa” (Di giovedì 20 agosto 2020) Oggi Zarco e Morbidelli si dovranno presentare davanti alla commissione per parlare dell’Incidente di domenica scorsa al Red Bull Ring, intanto, gli appassionati delle due ruote, soprattutto gli ex piloti, dicono la loro su quanto accaduto in Austria. Se in moltissimi si sono subito scagliati contro Zarco, c’è chi invece prende le sue difese, come Fogarty: “nel caso dell’Incidente dell’Austria tutto è nato perché la moto di Zarco era un po’ più veloce di quella di Morbidelli, e dopo il sorpasso lui ha dovuto pinzare prima e più forte. Morbidelli non ha reagito abbastanza velocemente e… pam! Sono cose che succedono. Per fortuna è andata bene, ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi sull'incidente in MotoGP tra Zarco e Morbidelli: “Questo video fa paura” ?? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : Zarco è stato operato a Modena, dopo la microfrattura dello scafoide al polso destro che si è procurato domenica ne… - Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - ale95italy : Eh ma andateglielo a spiegare a mistet piangina Iddottore - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #MotoGp Rossi: 'L'incidente sia di lezione: la sicurezza viene prima delle posizioni' -