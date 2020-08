MotoGP GP Stiria, Quartararo: “La lotta per il Mondiale è aperta, siamo tutti molto vicini” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Se la vittoria di Dovizioso riapre la lotta per il Mondiale? È tutto molto aperto e come abbiamo visto qui in Austria Dovizioso è molto veloce. Ma siamo tutti molto vicini e questa è una situazione piuttosto divertente. Cercheremo di fare del nostro meglio per migliorarci, avevamo un buon passo domenica scorsa e cercheremo di migliorarlo ulteriormente“. Così Fabio Quartararo alla vigilia del Gran Premio di Stiria dopo il deludente ottavo posto di domenica scorsa sempre a Spielberg. “La gara della scorsa settimana è stata frustrante: è stata una domenica strana dopo il grosso incidente ma la cosa più importante è che tutti siano salvi – ha ... Leggi su sportface

