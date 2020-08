MotoGP, Dovizioso: “Divorzio con la Ducati? Non lo sto vivendo per niente male” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Considerata la situazione, mi ha fatto bene. Ora riesco a concentrarmi meglio sulla prossima corsa, sul campionato mondiale: per me era diventata una situazione particolare, dunque ho pensato solo a tirare fuori il meglio, quanto più c’era di buono in me. E adesso non la sto vivendo per niente male“. Sono queste le parole di Andrea Dovizioso, che torna sul suo divorzio con la Ducati. La scelta è stata ufficializzata alla vigilia del GP d’Austria, vinto domenica scorsa proprio dal pilota italiano: “Io campione e senza squadra? Lo so che fa ridere, ma è la verità: rischia di finire così – ha ammesso Dovizioso a La Repubblica -. Comunque è presto per pensare alla stagione 2021: ho diverse idee, vediamo cosa accade nel ... Leggi su sportface

Programma e orari del Gran Premio di Stiria 2020 delle classi Moto3, Moto2 e MotoGP dal 21 al 23 agosto. Diretta TV su Sky Sport, differita su TV8. GP d’Austria 2020 (getty images) Il Motomondiale rit ...

Dovizioso sogna il titolo MotoGP: “Senza Marquez non perde valore”

Andrea Dovizioso è tra i maggiori candidati alla conquista del titolo mondiale MotoGP. Il pilota Ducati non pensa troppo al suo futuro nel 2021. La vittoria di domenica scorsa in Austria ha sicurament ...

