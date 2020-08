MotoGP anteprima del GP di Stiria (Di giovedì 20 agosto 2020) Archiviato il GP d’Austria, la MotoGP pensare al GP di Stiria, di cui vi offriamo la nostra anteprima. Sono tanti i temi di una gara che non cambia a livello di location, ma che rappresenta comunque un’incognita. C’è poi la sequenza di polemiche, le discussioni e i movimenti, l’apertissima lotta per il mondiale. Andiamo per ordine. GP Stiria, l’anteprima della MotoGP La classe regina si ripresenta al Red Bull Ring ricca di temi. Fa ancora discutere l’incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli, dove si è arrivati ad un passo dalla tragedia. La direzione gara, in ritardo come al solito, ha deciso d’intervenire, convocando i due piloti. Siamo in attesa di scoprire le eventuali sanzioni, se ci saranno, soprattutto nei ... Leggi su sport.periodicodaily

Archiviato il rocambolesco GP di Brno, è il momento di svelare in anteprima il Gp d’Austria, dove il motomondiale approderà questo weekend. In questo che è solo il quarto appuntamento per la MotoGP (i ...

SCOOP: Ecco l'Aprilia Tuono con aerodinamica da MotoGP!

Lorenzo Savadori non ha potuto godersi una giornata al mare in questo torrido 12 agosto, perché è stato richiamato alle armi da Aprilia per svolgere dei collaudi in pista con quella che sembra essere ...

